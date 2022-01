Marek Papszun odmówił Legii. Następna reprezentacja?

- Tak. Mogę potwierdzić, że chcemy się porozumieć ze szkoleniowcem i jego sztabem. Jeśli nie będzie możliwe zatrudnienie go zimą, to jesteśmy gotowi poczekać do końca sezonu. Uważam, że Marek Papszun, przy odpowiednich warunkach do pracy, które w Legii są, jest obecnie najlepszym kandydatem, by rozwinąć nasz zespół w najbliższych latach. Mam przekonanie, że charyzma, wiedza i doświadczenie trenera Papszuna, bardzo pozytywnie połączą się z filozofią klubu – powiedział w listopadzie prezes Legii Warszawa Dariusz Mioduski.

Kibice mistrzów Polski będą jednak musieli obejść się smakiem. Według najnowszych informacji Papszun odrzucił ofertę warszawskiego klubu, która… nie była tak atrakcyjna jak pierwotnie. Zdaniem Adama Dawidziuka z „legia.net” trener Rakowa i jego sztab mieliby zarabiać ok. 600 tysięcy złotych miesięcznie przy Łazienkowskiej. To było jednak, gdy dyrektorem sportowym klubu był dobry kolega Papszuna Robert Kucharski. Nowy, Jacek Zieliński, już tak nie „posmarował” i wszystko wskazuje na to, że Aleksandar Vuković pozostanie trenerem Legii.