Marek „Krzykacz” Pawłowski, bohater serii „Złomowisko PL”, nie żyje. Słynny złomiarz wystąpił też w wideoklipie grupy Dollz "Diament mój"

Pan Zbigniew: "zostałem uznany za zmarłego". Dlaczego doszło do pomyłki? Śledczy wyjaśniają

- Wypisano mi akt zgonu. Zostałem uznany za zmarłego - mówi nam Zbigniew Alencynowicz. Jego rodzina otrzymała informację, że mężczyzna zmarł. Wcześniej miał trafić do jednego z krakowskich szpitali, gdzie był reanimowany. Życia pacjenta nie udało się uratować. Później okazało się, że zwłoki należą jednak do kogoś innego. Mało brakowało, a doszło by do ich skremowania. Kto popełnił błąd? Dlaczego pomylono tożsamość denata? - W komisariacie Policji 4 w Krakowie prowadzone jest postępowanie, które ma wyjaśnić m.in. okoliczności błędnej identyfikacji mężczyzny. Akta sprawy zostały przekazane do prokuratury - mówią nam krakowscy śledczy. Jako pierwsza sprawę nagłośniła telewizja Polsat.