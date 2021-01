Marek Kowalski: Ślepe zaułki akcyzy na wyroby nowatorskie Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP), prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE)

Podczas gdy w Ameryce i Europie politycy coraz powszechniej wspierają rozwiązania redukujące szkody wynikające z palenia papierosów, w Polsce nawołuje się do pójścia w przeciwnym kierunku. Wskazują na to tezy wygłaszane publicznie przez prof. Witolda Modzelewskiego. Wzywa on rząd do wyrównywania poziomu opodatkowania papierosów i nowatorskich wyrobów tytoniowych (tzw. podgrzewaczy tytoniu). Federacja Przedsiębiorców Polskich ujawnia jednak, że pod hasłem „wyrównywania” rozumie on obłożenie wyrobów nowatorskich prawie 2,5-krotnie wyższą akcyzą niż zwykłe papierosy, w przeliczeniu na zawartość tytoniu w produkcie. Podobną propozycję, w formie autopoprawki do nowelizacji ustawy akcyzowej, zgłosiło… Ministerstwo Sprawiedliwości.