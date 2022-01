Marek Kowalczuk zaginiony w Kingstonie Upon Hull. Rozpoznajesz go? Koniecznie daj znać Fundacji ITAKA! Newsroom 360

W Kingstonie Upon Hull zaginęła Marek Kowalczuk (52 lata). Rozpoznajesz? Fundacja ITAKA

Marek Kowalczuk zaginął w Kingstonie Upon Hull 2.11.2015. Fundacja ITAKA szuka go na prośbę rodziny. Mężczyzna ma 52 lata i 174 cm wzrostu, oczy - niebieskie. Marek Kowalczuk zaginął w Kingstonie Upon Hull. Jeśli widziałaś lub widziałeś osobę ze zdjęcia po 2.11.2015, koniecznie skontaktuj się z Fundacją ITAKA. Pamiętaj, że każda informacja może być przydatna.