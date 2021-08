Marek Konkolewski: Twórzmy modę na bezpieczeństwo na drodze

Kierowca jadący samochodem może nie poczuć, że potrącił człowieka?

Wszystko zależy od okoliczności. Od wieku sprawcy, od pogody, natężenia ruchu drogowego, sytuacji w kabinie. Od rodzaju pojazdu, prędkości, miejsca, w którym doszło do potrącenia. Czasami są takie sytuacje, kiedy kierowca przy bardzo małej prędkości może potrącić człowieka i nie czuć tego uderzenia. Pani tym pytaniem nawiązuje do tego, co się stało w Katowicach?

Tak. W Katowicach kierowca autobusu śmiertelnie potrącił 19-letnią matkę dwójki dzieci i nie zatrzymał się.

Nie przemawiają do mnie tłumaczenia kierowcy. Sytuacja wyglądała tak, że na środku jezdni znajdowała się bardzo głośno zachowująca się grupa osób; wywiązała się bójka. Kierowca wcześniej użył sygnału dźwiękowego, ostrzegawczego, a więc zgodnie z prawem ostrzegał o niebezpieczeństwie. W pewnym momencie się zatrzymał, ale grupa młodych ludzi, w sposób ostentacyjny, wyzywający blokowała drogę, wchodziła w wyraźny konflikt z tym kierowcą. Dla mnie zachowanie kierowcy było irracjonalne. Zdecydował się na jazdę, bo w jego polu widzenia znajdowały się przecież twarze tych osób. Trudno uwierzyć, że nie zauważył twarzy i nie poczuł momentu uderzenia. On ten autobus w pewnym sensie potraktował jako narzędzie, jako taran. Znalazł się w niewłaściwym miejscu i czasie. Poniosły go emocje. Poczuł się zagrożony i pod wpływem wielkiego stresu starał się opuścić to miejsce za wszelką cenę. Stąd też otrzymał zarzut umyślnego zabójstwa z zamiarem ewentualnym. Jako doświadczony kierowca, z 10-letnim stażem powinien przewidzieć skutki swojego zachowania.