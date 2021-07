Marek Kamiński: To, co dajesz innym, masz na zawsze

Luzowanie obostrzeń pandemicznych, możliwość podróżowania to dla Pana powrót do normalności, do wolności?

To miłe, że nie trzeba już nosić maseczek, że można spotykać się w kawiarniach, restauracjach, a kolejne kraje znoszą obostrzenia i otwierają granice. Naprawdę super! Ale myślę, że prawdziwa wolność manifestuje się bardziej wewnątrz człowieka niż na zewnątrz. Nie jest tak, że wcześniej czułem się zniewolony, a teraz jestem wolny. Gdyby moja wolność zależała od tego, czy noszę maseczkę albo czy mogę pójść do restauracji, to bym się nad sobą głęboko zastanowił (śmiech). Zniesienia ograniczeń nie odczuwam w jakiś szczególny sposób, może dlatego, że w okresie, kiedy one obowiązywały, mogłem się skupić na swoich projektach. Mogłem pracować w domu; mogłem pisać. Uczestniczyłem w spotkaniach online, nie musiałem jeździć. Wtedy czułem się wolny, tylko w inny sposób i teraz czuję się wolny. Żyję swoim rytmem. A on nie zależy od tego, czy mogę pójść do restauracji, czy muszę nosić maseczkę. Najważniejsza jest wolność, którą mamy w głowie.