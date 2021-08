Marek Jakubiak: Jestem dumny z Pawła Kukiza i Jarosława Sachajki

Gdyby był Pan posłem bieżącej kadencji Sejmu, jak głosowałby Pan ws. nowelizacji ustawy medialnej?

Za implementacją prawa Unii Europejskiej z 1994 roku, czyli za.

Dlaczego?

Przede wszystkim dlatego, że ja sobie po prostu nie życzę, żeby w Polsce byli ludzie, którym więcej wolno niż pozostałym. Myślę, że jeśli UE, w której przecież jesteśmy i Rada Europejska wprowadziła rozporządzenie w 1994 roku, mówiące o udziałach zachodnich firm m.in. w mediach, to trzeba to zaimplementować w polskim prawie. Dziwię się, że przez tyle lat była to sprawa tolerowana. Poza tym chciałbym zapytać Amerykanów – tak gigantyczne przedsiębiorstwo, jak Discovery, jedno z najsłynniejszych na świecie – naprawdę zniża się do tego poziomu, żeby montować jakąś spółeczkę w Holandii za 50 euro? To się zwyczajnie nie godzi. Myślę, że Amerykanie już to wiedzą. Polskę trzeba traktować poważnie, a nie kombinować.