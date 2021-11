Marek Jakubiak: Ci ludzie nie dorośli, żeby być polskimi politykami

– Polska kultura prawna i przemiany po 1989 r. zostały zainspirowane i były wspierane przez niemiecką myśl prawniczą. Na tym opierało się konstruowanie w Polsce nowoczesnego państwa prawa, mechanizmów ochrony praw człowieka i demokracji. Na tym opieraliśmy naszą integrację europejską – mówił. – Ale to powoduje - po stronie mentora - także szczególną odpowiedzialność. Jak w przypowieści z "Małego Księcia". Jeśli oswoi się zwierzątko, to nie można go później porzucić – dodawał.

– W Europie kształtowały się elity polityczne bez naszych przedstawicieli. Dlatego tak ciężko w tej ukształtowanej rodzinie politycznej odnaleźć Polaków. Do tego stołu, gdzie rozdziela się ogromne pieniądze w Europie, krzesła dla Polski nie ma i nigdy nie było – dodał. Jak podkreślił, chodzi jednak o to, czy ktoś na chwilę do tego stołu nas dopuści, czy też nie. – Mamy przykład pana Bodnara, który bardzo chciałby do tego stołu usiąść. Może ktoś poklepie go po plecach albo powie, że jest mądry. Może o to chodzi? – wskazywał.

Z ust byłego posła padły gorzkie słowa pod adresem ludzi prezentujących tego typu zachowania.