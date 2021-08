Marek Biernacki: Tak, Łukaszenka rozpoczął działania hybrydowe

Wiem, że był pan tym chyba jedynym posłem, który jeszcze przed wkroczeniem talibów do Kabulu starał się zainteresować polską klasę polityczną losem obywateli Afganistanu, którzy wspierali polską armię i polskich dyplomatów podczas misji w tym kraju. Niech pan o tym nieco opowie.

Tak, rzeczywiście mniej więcej w połowie lipca zacząłem starania o zwołanie komisji do spraw służb specjalnych w sprawie afgańskich przyjaciół Polski, rozmawiałem też na ten temat z posłem Michałem Jachem, przewodniczącym komisji obrony narodowej. Od obu przewodniczących komisji usłyszałem w odpowiedzi, że będzie jeszcze czas się tym zająć, że wrócimy do tematu po wakacjach, na wrześniowych posiedzeniach komisji. Nie udało mi się przekonać nikogo. Tymczasem do mnie docierały coraz bardziej alarmujące wieści od naszych weteranów - obecnie już poza służbą, bo nowa władza podziękowała im za współpracę - którzy utrzymywali kontakt z Afgańczykami wspierającymi naszą armię podczas misji. Ich relacje pokrywały się z moimi intuicjami dotyczącymi dalszego rozwoju wypadków w Afganistanie. Miałem niemal pewność, że talibowie w szybkim tempie opanują większość kraju, w tym stolicę, a w każdym razie uważałem to za bardzo wysoce prawdopodobne.