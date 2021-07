Marek Ast: Wyrok TK w pełni słuszny. Nie przekazaliśmy UE kompetencji w zakresie wymiaru sprawiedliwości

Trybunał Konstytucyjny w sposób oczywisty stwierdził, że niekonstytucyjne jest stosowanie przez Trybunał Sprawiedliwości UE środków tymczasowych, polegających na zawieszeniu przepisów statuujących Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego w oparciu o które ona działa. Wydaje się to oczywiste. Sprawy z zakresu organizacji wymiaru sprawiedliwości Polska nie przekazała do kompetencji Unii Europejskiej, a w UE - zgodne z prawem traktatowym - obowiązuje zasada przyznania tych kompetencji. My ich nie przyznaliśmy Unii. Trzeba podkreśli, że wyrok TK to wyrok interpretacyjny, mówiący tym, że nie kwestionujemy generalnie stosowania prawa TSUE do stosowania postanowień zabezpieczających. Jednak uznajemy je jedynie w zakresie takim, w jakim dotyczą one prawa europejskiego i kompetencji, które zostały przez Polskę przekazane na mocy umowy stowarzyszeniowej. Natomiast spaw organizacji wymiaru sprawiedliwości nie przekazaliśmy, wobec tego w świetle orzeczenia TK Izba Dyscyplinarna może działać i prowadzić postępowania dyscyplinarne i immunitetowe wobec sędziów.

Opozycja podnosi argument, że to kolejny krok do Polexitu, a nierespektowanie postanowień TSUE może grozić utratą środków z unijnego Funduszu Obudowy.

Wyjście z UE to jest fantazja opozycji, to straszenie Polaków. Nie leży to przecież też w interesie pozostałych państw członkowskich UE. Jest to kompletna aberracja. Ani nas nikt nie będzie z Unii wypychał, ani my nie zamierzamy z Unii wychodzić. No chyba, że opozycja tymi swoimi fantazjami i wywoływaniem wilka z lasu chce do tego doprowadzić. Natomiast kwestia funduszy unijnych to jest cały czas kwestia wyjaśniania na drodze dyplomatycznej przesłanek w oparciu o które polski TK podjął takie, a nie inne rozstrzygnięcie. Polegało ono właśnie na wytłumaczeniu, że to nie jest kwestionowanie prawa do stosowania postanowień zabezpieczających przez TK, ale wyjaśnienia, że one mogą dotyczyć spraw, które na mocy umów międzynarodowych przekazaliśmy UE i że nie ma podstaw do tego, żeby blokować środki, czy to w ramach Europejskiego Funduszu Odbudowy, czy w ramach funduszy strukturalnych.