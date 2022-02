Marcin Różalski: Nie popełniam już starych błędów. Teraz popełniam nowe

Z wyglądu groźny, w wypowiedziach się nie patyczkuje, zawsze mówi co myśli. Taki właśnie jest Różal. I za to się go kocha lub... nienawidzi. Sportowo Różalski jest realistą. Zdaje sobie sprawę ze zrujnowanego zdrowia, ale podkreśla, że czuje jeszcze głód walki. Tylko czeka na odpowiednią propozycję, na rywala, na którego zmotywuje się, być może po raz ostatni. Co jeszcze ciekawego powiedział nam Różal? Koniecznie zobacz VIDEO.