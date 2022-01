Marcin Przydacz: Rosja poza kwestiami militarnymi i energetycznymi tak naprawdę tego wpływu na przyszłość świata ma coraz mniej

Wiceszef MSZ Marcin Przydacz pytany był w radiowej Jedynce o działania Polski w związku z konfliktem na granicy ukraińsko-rosyjskiej. Wczoraj dniach premier rozmawiał z premierką Estonii, dzisiaj natomiast odbędzie rozmowę z szefem łotewskiego rządu.

– Dzisiejsza aktywność dyplomatyczna jest kontynuacją wcześniej zarysowanych linii. Chodzi o to, by umacniać wspólnotowe podejście, jedność NATO, jedność unijną – ocenił Przydacz. Zaznaczył, że Polska już od tygodni jest aktywna w działaniach dyplomatycznych i jako przykład podał listopadowe podróże Morawieckiego.

Przydacz odniósł się także do opinii mówiących o tym, że dzisiejsza działania Rosji są próbą powrotu do czasów, kiedy miała ona status supermocarstwa. – Celem polityki Rosji nie jest tylko zablokowanie możliwości integracji z NATO dwóch państw, chodzi o podniesienie rangi Rosji do w ich przekonaniu supermocarstwa, które ma decydować o przyszłości świata i problemach globalnych – zaznaczył.