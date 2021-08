Marcin Przydacz: Nie można grać w orkiestrze Łukaszenki. Jemu chodzi o destabilizację

Bardzo wiele się dzieje w polityce zagranicznej, ale zacznijmy od sytuacji na granicy białoruskiej. Białoruś odmówiła wpuszczenia na teren swojego kraju polskiego konwoju z pomocą humanitarną dla migrantów. To zdaje się, że potwierdza, iż nie o imigrantów wcale chodzi.

Mając na uwadze wszystkie apele, strona polska zaproponowała Białorusi możliwość pomocy humanitarnej. Byliśmy gotowi do udzielenia pomocy w sposób legalny, czyli po przekroczeniu granicy białoruskiej. Niestety, nie otrzymaliśmy zgody, ale nasza oferta jest aktualna. Od samego początku mamy świadomość, jaki jest zasadniczy cel władz w Mińsku i to wcale nie są cele humanitarne. Łukaszenka celowo sprowadza imigrantów z Bliskiego Wschodu przez połączenia lotnicze. Ci ludzie są wykorzystywani przez władze Białorusi do wywołania kryzysu na wschodnich granicach UE. W pierwszej kolejności te osoby były kierowane na granice z Polską i z Litwą. Nasza granica jest bardzo dobrze strzeżona, a strumień imigrantów został skierowany na Litwę, gdzie spowodowało to niemałe wezwanie. Strona białoruska, mając świadomość tego, że w sposób tak łatwy nie ma możliwości przedostania się imigrantów przez granicę polską, postanowiono – w moim przekonaniu – stworzyć pewien spektakl, do którego wykorzystuje się imigrantów, budząc zainteresowanie wobec tejże grupy. Nie ma możliwości, aby ta grupa imigrantów, znajdujących się po stronie białoruskiej, w sposób legalny przekroczyła granicę Polski. Pamiętajmy, że jesteśmy odpowiedzialni również za całą wschodnią granicę UE. Kodeks Schengen i polskie prawo w sposób jasny wskazują, że granicę przekraczać można wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, czyli na przejściach granicznych, w godzinach ich otwarcia.