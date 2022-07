Marcin Ociepa: To na Zachodzie jest klucz do zwycięstwa nad Rosją Agaton Koziński

fot. Adam Jankowski

- Nie można dążyć do zakończenia wojny poprzez ustępstwa terytorialne po stronie Ukrainy. Gdyby do tego doszło, tylko by to utwierdziło Putina w przekonaniu o słuszności własnej polityki - mówi Marcin Ociepa, wiceminister obrony.