Marcin Najman wspiera mała Hanie z Kielc, która nadal potrzebuje naszej pomocy

NOWE Te aplikacje zostały usunięte z Google Play. One instalowały trojany bankowe! [lista - 15.03.2021]

To kolejny atak na użytkowników smartfonów. Hakerzy użyli do ataków legalnych i znanych aplikacji typu open-source. Trojan trafił do sklepu Play i mógł zainfekować nasze telefony. Zobaczcie, które aplikacje zostały wycofane ze Sklepy Play.