Marcin Maciejczak debiutuje albumem „Tamte dni”. Płyta ukaże się 11 czerwca 2021 r. Nie zabraknie hitów „Jak gdyby nic” i „Jeśli powiem”

Młody wokalista dzięki zaskakującej muzycznej dojrzałości nie pozwala porównać się do żadnego z obecnych na rodzimej scenie artystów.

Marcin Maciejczak - „Tamte dni” – tracklista:

1. Teraz

2. Obudź mnie

3. Deszcz i bez

4. Tamte dni

5. Ciepły front

6. Kaj

7. Nie proszę o więcej feat. Luna

8. Marzenie

9. Jak gdyby nic

10. W sercu żal

11. Jeśli powiem

Marcin Maciejczak to zjawisko, którego nie da się przeoczyć. Szukając swojego miejsca nie umie i raczej nie widzi potrzeby, aby odnaleźć się w proponowanych ramach i schematach. Album „Tamte dni” to opowieść, której należy wysłuchać w całości. Wymaga odwagi, jakiej potrzeba, aby wejść do pachnącego deszczem i bzem świata, gdzie odbite w czarnych jeziorach gwiazdy spadają w odwrotnym kierunku, a zupełnie niebajkowe wróżki nie umieją lub nie chcą się uśmiechać.