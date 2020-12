Marcin Kędryna, dyrektor biura prasowego Kancelarii Prezydenta, odchodzi z pracy z końcem bieżącego roku

Marcin Kędryna, dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta zakończy pracę z końcem tego roku. - Potwierdzam, pracuję w Kancelarii Prezydenta tylko do końca roku - powiedział Kędryna portalowi Wirtualnemedia.pl. - W życiu nie pracowałem w jednym miejscu tak długo, po prostu przyszła już na to pora. Nie mam nic specjalnego do powiedzenia na ten temat – dodał.

O swoim odejściu poinformował także na Twitterze. „ Kości zostały rzucone. (w zeszły wtorek). Od Nowego Roku czytelnicy 3neg.pl powinni być nieco bardziej usatysfakcjonowani” – ogłosił we wpisie.