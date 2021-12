Marcin Horała: Polska potrzebuje CPK. Olbrzymie postępy w rządowym projekcie

Zaprezentowana została preferowana przez inwestora lokalizacja Centralnego Portu Komunikacyjnego. Co to oznacza i co zadecydowało o tym, że lokalizacja jest taka, a nie inna?

Zaprezentowaliśmy preferowaną lokalizację CPK, którą poprzedził cały szereg badań, przede wszystkim środowiskowych, ale też róży wiatrów, kwestii związanych z kątem podejścia do lądowania, zarządzaniem przestrzenią powietrzną, skutki hałasowe oraz przyrodnicze. Badania wszystkich wymienionych trwają już od jakiegoś czasu i są już na tyle zaawansowane, że można sprecyzować preferowaną według inwestora lokalizację. Lokalizacja – w sensie potocznym – była już znana od dłuższego czasu. Natomiast czym innym jest lokalizacja w znaczeniu potocznym, a czym innym w sensie procesu inwestycyjnego. Stąd teren objęty rozporządzeniem obszarowym i Programem Dobrowolnych Nabyć był większy, ponieważ musiało się w nim mieścić kilka możliwych wariantów. Trzeba wielu badań, żeby wyłonić wariant preferowany, uwzględniający cały szereg czynników, o których mówiłem wcześniej. Dla tego wariantu będziemy się ubiegać o decyzję środowiskową, którą oczywiście ostatecznie wydaje RDOŚ w postępowaniu administracyjnym. To daje już bardzo dużą, prawie graniczącą z pewnością, pewność tym, którzy znajdują się poza obszarem lokalizacji, że na ich działkach nie powstanie lotnisko.