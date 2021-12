Marcin Horała: Centralny Port Komunikacyjny się rozpędza. Inwestycja wchodzi w kluczową fazę Lidia Lemaniak

– Myślę, że lepszym sformułowaniem było zakończenie budowy lotniska w 2027 roku. Pierwszy samolot to sprawa, która jest uwarunkowana handlowo i komercyjnie. Połączeń raczej nie otwiera się w listopadzie albo w grudniu. Komercyjnie najlepszym momentem startu jest sezon letni. Jednak zakończenie budowy w 2027 roku to nadal bardzo ambitny cel, tak, jak pierwsza łopata w 2023 roku. Co więcej, mogą pojawić się różne zdarzenia, których nie jesteśmy w stanie teraz przewidzieć i które będą poza naszą kontrolą, ale nadal w tych parametrach się trzymamy – mówi Marcin Horała, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.