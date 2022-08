Marcin Gortat i Washington Wizards wyrównali stan serii z Toronto Raptors

Wizards przegrali dwa pierwsze spotkania w Toronto i wrócili do stolicy Stanów Zjednoczonych przyparci do ściany. Dwa fenomenalne mecze z rzędu pozwoliły im jednak na wyrównanie stanu serii.

- Powiedziałem chłopakom, że wygramy ten mecz. Nie martwiłem się, bo wiedziałem, że John [Wall] nas nie zawiedzie - powiedział Beal.

Wall wziął w końcowych pięciu minutach spotkania sprawy w swoje ręce i poprowadził Wizards do drugiego zwycięstwa z rzędu. Rozgrywający Czarodziei zakończył mecz z 27. punktami, 6. zbiórkami i 14. asystami.

- Zawsze trafia w kluczowych momentach, a do tego jest świetnym rozgrywającym. Potrafi zrobić coś z niczego. Potrzebowaliśmy go dzisiaj, a on nie zawiódł - powiedział trener zespołu Scott Brooks.

- Wiedziałem co muszę zrobić po tym jak Bradley złapał szóste przewinienie - dodał Wall.

Na nic zdały się heroiczne wyczyny DeMara DeRozana, który zdobył najwięcej w tym meczu bo aż 35 punktów.

- Nic nie mogliśmy trafić. Co gorsza nie mogliśmy ich też zatrzymać - powiedział gracz Raptors.