Marcin Duma: Wyimaginowana klasa średnia realnie zmienia polskie społeczeństwo i politykę

Podobno IBRiS odkrył, że Polska stała się krajem dobrobytu i społeczeństwem klasy średniej?

Dobre! A kto tak mówi?

Całkiem ważny polityk. Jego kolega był na pańskiej prezentacji na Forum Ekonomicznym w Karpaczu i potem tak to sobie mniej więcej opowiedzieli na jakimś spotkaniu.

Oj, to musiała być jakaś grubsza impreza, bo tej interpretacji nie da się obronić.

Spróbujmy więc im pomóc. W Karpaczu przedstawił pan wyniki badań, z których wynika, że aż 72 procent Polaków identyfikuje się obecnie z klasą średnią - wcale niekoniecznie w jakimkolwiek powiązaniu z realiami dotyczącymi ich jednostkowej kondycji materialnej. Jak to właściwie możliwe?

Mniej więcej to samo, co z tego ostatniego badania wynika również z całego projektu badawczego, który prowadziliśmy przez około 20 miesięcy. Znamy wyjaśnienie - bierze się to stąd, że w ciągu ostatnich kilku lat w życiu znacznej części Polaków dokonała się istotna zmiana ekonomiczna, która miała ogromny wpływ na ich nastroje społeczne. To wynik działania wielu różnych czynników, zarówno stałego wzrostu gospodarczego notowanego w Polsce już od dekad, jak i wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej, czy wreszcie transferów socjalnych, o czym szerzej za moment. W efekcie Polacy, którzy dotąd gonili, i gonili, by jakoś związać koniec z końcem, zyskali całkiem realne poczucie, że zaczęło im starczać do przysłowiowego pierwszego i że stać ich na to, i na owo, w tym na rzeczy, które uważają za atrybuty nieco lepszego życia.

Co to za rzeczy?