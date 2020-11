„Mapa cudów drogowych” stworzona przez Miasto Jest Nasze. O co chodzi?

Marsz Niepodległości. Bąkiewicz: Nie mamy sobie nic do zarzucenia. Żądamy dymisji Komendanta Głównego Policji

- Nie mamy sobie nic do zarzucenia (…) Zrobiliśmy wszystko, żeby to do czego doszło, nie miało miejsca – przekonywał w czwartek Robert Bąkiewicz, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Oświadczył także, że w związku z działaniami funkcjonariuszy na marszu, domaga się dymisji Komendanta Głównego Policji.