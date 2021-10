Mandaty za brak maseczki? Wiceminister zdrowia tłumaczy, dlaczego są konieczne

Szef resortu zdrowia podkreślił, że to konieczność w obliczu rosnącej liczby zakażeń. Dzisiaj minister Niedzielski spotyka się w tej sprawie z komendantem głównym policji.

Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski w rozmowie z polskatimes.pl poinformował, że mandaty są po to, żeby w jeszcze większym stopniu zmusić do przestrzegania tych obostrzeń. Wiceszef resortu zdrowia zwrócił uwagę, że „ciągle też wszyscy pytają, kiedy obostrzenia, kiedy obostrzenia?”. – Nie chcemy wprowadzać kolejnych obostrzeń, mając pewne mechanizmy, które powinny być jak najszerzej uruchamiane. Jeden mechanizm to dystans i maseczki. Szczególnie widzimy w komunikacji publicznej – często są autobusy, tramwaje, w których prawie nikt z pasażerów nie ma maseczki i raczej wyjątkiem są dzisiaj, niestety te sytuacje, w których większość ma założone maseczki – podkreślił.