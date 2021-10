Mandaty za brak maseczki. Jak do tej sprawy podchodzą politycy opozycji?

„Nie może być sytuacji, że w galeriach handlowych są osoby bez maseczek. Dlatego też w tych miejscach pojawią się policjanci, a ochroniarz przy wejściu ma przypominać o jej założeniu” – poinformował rzecznik resortu zdrowia, Wojciech Andrusiewicz.

„Przechodzimy na politykę wystawiania mandatów za brak maseczek” – przekazał w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski. Podkreślił,

Polskatimes.pl zapytała polityków opozycji, jakie jest ich podejście do mandatów za brak maseczki w tych miejscach, gdzie jej noszenie jest wymagane.

Marek Sawicki, poseł PSL – Koalicji Polskiej podkreślił, że „przede wszystkim pandemia jest i nie jest prawdą to, co niektórzy mówią, że jest to jakiś wymysł bogatszy, po to, żeby ogłupić biednych”. – Pandemia jest. Mój region, jest dowodem tego, że jeśli ludzie nie byli szczepieni, to pandemia w czwartej fali szaleje. W mojej małym miejscowości przez 1,5 roku, zmarło już kilka osób, a w tej chwili cztery przebywają w szpitalu i są w stanie ciężkim. Jeśli są uzasadnione medyczne zalecenia, chociażby takie, jak noszenie maseczek w miejscach publicznych, to powinno to być przestrzegane i ja się dziwię, że w sklepach, że także w urzędach, są policjanci, są funkcjonariusze państwowi i nie reagują, jeśli ktoś maseczki nie nosi – wyjaśnił.