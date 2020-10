Mandaty za brak maseczek są masowo wystawiane. Tylko w trzy dni w Warszawie policja wystawiła ich grubo ponad tysiąc

To nie jest do końca tak, że do każdego, kto nie ma maseczki podchodzi policjant i wypisuje mandat. W wielu przypadkach, gdy na przykład ktoś wysiądzie z samochodu i zapomni zakryć usta i nos, a ma maseczkę przy sobie, jest upominany – tłumaczy Onetowi nadkom. Sylwester Marczak, rzecznik Komendy Stołecznej Policji.

Ponad 1,6 tys. osób ukarano mandatem za niestosowanie się do obowiązku zasłaniania twarzy, a do sądu skierowano ponad pół tysiąca wniosków o ukaranie wobec osób, które mandatów przyjąć nie chciały – informuje Onet.

Ile wynosi mandat za brak maseczki? Od 20 do 500 zł kary to spory rozstrzał, ale jak wskazuje w rozmowie z Onetem Sylwester Marczak, najwyższymi kwotami są obciążani tylko nieliczni: „osoby świadomie niestosujące się do przepisów związanych z epidemią koronawirusa, niejednokrotnie zachowujące się agresywnie lub wulgarnie w stosunku do działających zgodnie z prawem funkcjonariuszy”.

Onet informuje, że z ponad dwóch tys. osób, które dostały mandat lub wniosek do sądu za brak maseczki, ponad 200 to uczestnicy tzw. antycovidowych protestów, które w weekend odbywały się w Warszawie i w innych polskich miastach.

Źródło: Onet