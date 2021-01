Mandat za rozmawianie przez telefon podczas przechodzenia przez jezdnię? Pieszy będzie karany mandatem - niedługo ważna zmiana [NOWE PRAWO]

„8) korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz na przejściu dla pieszych - w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.”

Nowy punkt 8 wprowadzony do Art. 14 ustawy brzmi jak poniżej:

Wysokości mandatów dla pieszych wahają się obecnie od 50 zł do 100 zł w zależności od wykroczenia. Ile będzie wynosił mandat za rozmawianie przez telefon komórkowy podczas przechodzenia przez jezdnię - jeszcze nie wiadomo.

Zmiany mają wejść w życie dopiero 1 czerwca 2021 r. ponieważ niezbędne jest przeprowadzenie m.in. akcji informacyjnej dla Polaków. Teraz projekt ustawy trafił do Senatu a potem (jeśli senatorowie nie wniosą poprawek) do podpisu prezydenta.

Nie udało się przegłosować propozycji by za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h odbierać prawa jazdy. Szkoda też, że posłowie nie wprowadzili do noweli zapisu, by pierwszeństwo miał pieszy oczekujący na przejście miał pierwszeństwo (tak jest w kilku krajach Europy). Miejmy nadzieję, że taki zapis uda się wprowadzić w niedalekiej przyszłości.