Manchester United przegrywa, City oficjalnie mistrzem Anglii!

Jak powiedział, tak zrobił. Ole Gunnar Solskjaer ostrzegał, że przez napięty terminarz będzie musiał rotować składem, co może wpłynąć na walkę o pierwszą czwórkę w lidze i w meczu z Leicester dał odpocząć swoim największym gwiazdą. W składzie, który we wtorkowy wieczór wybiegł na Old Trafford było aż 10 zmian względem ostatniego ligowego meczu, a na ławce usiedli Bruno Fernandes, czy Marcus Rashford.

Rotacje trenera było widać na boisku, bo to goście od początku zaatakowali. Już w 10. minucie David De Gea skapitulował po raz pierwszy, po tym jak Luke Thomas oddał strzał w samo okienko bramki. Lisy prowadziły grę, ale zamiast iść za ciosem, dały się zaskoczyć United. Zaledwie po 5 minutach wyrównał Mason Greenwood, który znajduje się w świetnej formie.

Wynik remisowy utrzymał się do końca pierwszej połowy, a po przerwie goście intensywniej zaatakowali. Opłaciło się, bo w 66. minucie Caglar Soyuncu wyskoczył najwyżej po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i wpakował piłkę do bramki. Jak się okazało, było to decydujące trafienie i to Lisy cieszyły się z trzech punktów. Czy to decydujący moment w kontekście walki o Ligę Mistrzów?