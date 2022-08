Manchester na przesłuchaniu jest "Niezatapialny". Jest nowa płyta popularnego zespołu [WYWIAD WIDEO]

Wydaliście właśnie nową płytę. Co to za krążek?

Maciek Tacher (wokalista grupy Manchester): Płyta nazywa się “Niezatapialny. Znajduje się na niej 10 piosenek utrzymanych w brit rockowym, brit popowym klimacie, który prezentujemy konsekwentnie od trzech płyt, bo to nasz już nasz trzeci krążek. Dziękuję. Śmiech.

Dlaczego tak długo fani czekali na płytę? Poprzednią wydaliście ładnych parę lat temu?

MC: Ja nie potrafię kłamać więc oddam głos koledze.

Karol Ułanowski (perkusista): My po prostu nie wiedzieliśmy, że możemy tą płytę wydać sami i, że można to zrobić szybciej. Szukaliśmy wydawcy, czasami nam odmawiano i byliśmy trochę zniechęceni. Materiał był już przygotowany. Nagle się okazało, że nasz dobry znajomy (Darek Kowalski - szef wytwórni płytowej HRPP Records z Torunia - przyp. autora) i właściwie nie ma żadnego problemu by płytę wydać. Troszkę to trwało, ale jest.