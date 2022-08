Manchester dostał ultimatum. Miesiąc na wielki transfer

Jednym z najgłośniejszych nazwisk w Bundeslidze jest dziś Jadon Sancho i wydaje się, że kwestią czasu jest już jego transfer do Manchester United. Czas tu odgrywa jednak bardzo ważną rolę, ponieważ władze Borussi Dortmund są skłonne rozmawiać o sprzedaży swojego najlepszego gracza, ale wyznaczyły zainteresowanym deadline tak, aby móc postarać się o ewentualne zastępstwo. Dziennikarz Christian Falk z gazety „Bild” podał, że oferty za piłkarza mogą wpływać tylko do 10 sierpnia, a po tym dniu nie będą już rozpatrywane.

Zainteresowani powinni się więc śpieszyć, bo mowa tu o wielkiej operacji, która ma wynieść około 120 milionów euro. Zdaniem „The Athletic” dziś Anglikiem najmocniej zainteresowany jest Manchester United, a i sam piłkarz chętnie widziałby się na Old Trafford, gdzie według angielskiej prasy mógłby liczyć na kontrakt w wysokości 140 tysięcy funtów tygodniowo. Problemem ma być natomiast kwota odstępnego, którą trzeba zapłacić Borussi. Klub z Dortmundu już nie raz komunikował, że nie obniży ceny za gracza, a United prawdopodobnie nie jest chętne, by płacić tak dużo. Tańszą alternatywą może być inny Anglik - Jack Grealish, który dziś jest wyceniany na 60 milionów funtów, ale jak Aston Villa spadnie z Premier League, to i cena może podlegać negocjacjom.