Manchester City wygrywa z United w derbach. Co dalej z Solskjaerem?

Wizyty na Old Trafford nie są ostatnio przyjemne dla kibiców Manchesteru United. Kilka dni temu Liverpool nie dał szans gospodarzom strzelając im tam aż pięć goli, a w sobotnie popołudnie Czerwone Diabły przegrały z lokalnym rywalem. Zwycięstwo mistrza Anglii co prawda nie było aż tak okazałe, ale postawa drużyny Ole Gunnara Solskjaera wzbudzała wiele do życzenia.

W pierwszej połowie w piłkę grali praktycznie tylko goście. The Citizens nakładali na przeciwników bardzo agresywny pressing i przez większość czasu nie pozwalali im wyjść z własnej połowy. Taki przebieg gry musiał zaowocować bramkami, a pierwsza z nich padła już w 7. minucie, po tym jak dośrodkowaną przez Joao Cancelo piłkę wbił do własnej bramki Erick Bailly. Na drugie trafienie City trzeba było natomiast czekać do końca pierwszej połowy - znów podawać Cancelo, a akcję wykończył Bernardo Silva.