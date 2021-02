Manchester City kontra Liverpool, czyli mecz ostatniej szansy mistrzów Anglii?

Mistrz Anglii poza walką o obronę tytułu już na początku lutego? Liverpool przeżywał w ostatnim czasie kryzys formy, przez co traci do Manchesteru City aż 7 punktów, a The Citizens mają w zanadrzu jeszcze jeden zaległy mecz. W niedziele oba kluby zmierzą się w wielkim hicie Premier League, w meczu, który nada rytm dalszej walce o mistrzostwo.

- Każdy mecz z Manchesterem City to duże wydarzenie, ale w tym momencie nie liczymy się w walce o mistrzostwo – zaskoczył fanów ostatnią wypowiedzią Andy Robertson. Szkot jest albo bardzo szczery, albo chce zrzucić dużą presję, która ciąży na nim i jego kolegach. The Reds muszą radzić sobie z plagą kontuzji, ale też zniżką formy. Wystarczy powiedzieć, że zespół Jurgena Kloppa był niepokonany na własnym stadionie przez 68 spotkań, a dwa ostatnie mecze na Anfield Road to porażki z Burnley i Brighton.