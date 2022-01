„Mamy wszystkie potrzebne narzędzia”. Szef WHO o zakończeniu najcięższej fazy pandemii COVID-19

– Wchodząc w trzeci rok pandemii COVID-19 znaleźliśmy się w krytycznym momencie – powiedział na konferencji prasowej sekretarz generalny WHO.

– Jedynie współpracując solidarnie będziemy w stanie doprowadzić tę pandemie do końca. Jest to w interesie wszystkich, wszak zagrożenie to pokazało, że gdy zdrowie jest zagrożone, to zagrożone jest wszystko – dodał Tedros. – Chroniąc zdrowie tworzymy stabilny fundament dla jednostek, rodzin, społeczności, a także gospodarek państw – tłumaczył.

W briefingu udział wzięła także niemiecka minister ds. współpracy gospodarczej i rozwoju Svenja Schulze. Zaznaczyła, że priorytetem Niemiec, które sprawują w tym roku przewodnictwo w G7, będzie zakończenie pandemii.

Tedros przekazał na Twitterze, że jednym z tematów rozmów w Genewie z Schulze była budowa instytucjonalnej infrastruktury krytycznej, która miałaby na celu zapobieganie kolejnym pandemiom.

Jak pisze agencja Reutera, poniedziałkowa konferencja prasowa rozpoczęła 150. sesję Komitetu Wykonawczego WHO, na której mają być omówione najważniejsze zagadnienia związane z zarządzaniem Organizacją, w tym potencjalny wybór Tedrosa na kolejną kadencję.

