Mamy narodową kwarantannę? Sprzeczne informacje rządu

Sylwester 2020 MEMY. Godzina policyjna oznacza, że Sylwester 2020 przetrwają tylko najlepsi imprezowicze! Memy komentują nowe obostrzenia

Sylwester 2020: memy o nowych obostrzeniach, które ogłosił minister zdrowia już powstają. Nikt nie zakładał, że rząd zdecyduje, by wprowadzić kwarantannę narodową, a na Sylwestra - godzinę policyjną. Zakaz przemieszczania się od 19 do 6 jednych zbulwersował, innych rozbawił, ale jedno jest pewne - teraz mówią o tym wszyscy. Internauci jak zwykle zaczęli także tworzyć memy. Sylwester 2020 bez wątpienia przejdzie do naszej pamięci, choć nie tak, jak byśmy sobie tego życzyli.