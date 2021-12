Małysz, Kowalczyk, Jędrzejczak. Korzeniowski. Polski sport na progu XXI w.

Sportowa dekada 2001-2010 dostarczyła nam sporo niezapomnianych emocji. Ich symbolem stało się czworo mistrzów, którzy rozsławili Polskę w świecie.

Opisy sukcesów polskich medalistów czyta się z wypiekami na twarzy. Ale ich osiągnięcia nie byłyby możliwe bez sztabów klubowych szkoleniowców, sportowych stypendiów i infrastruktury, która umożliwiała im treningi, a także bez mecenasa, którym od 1956 r. jest w Polsce Totalizator Sportowy.

„Leć Adam, leć!”

Zaczynamy od Adama Małysza, bowiem w skokach narciarskich było to najgłośniejsze nazwisko tamtego czasu. Jako pierwszemu Polakowi udało mu się zdobyć trzy razy z rzędu Puchar Świata, wywalczyć brązowy i srebrny medal olimpijski, cztery złote medale mistrzostw świata. Cała Polska zamarła, gdy zdobywał w 2001 r. Kryształową Kulę w Planicy. Nie pozostawił złudzeń przeciwnikom – zwłaszcza Andersowi Jacobsonowi, który przez cały konkurs deptał mu po piętach. Drugi skok Polaka był naprawdę nie z tej ziemi - 221 m to był absolutny nokaut.

W sezonie 2001/2002, pod kierunkiem Apoloniusza Tajnera, zdobył również dwa medale olimpijskie w Sapporo. Kolejny sezon to następna Kryształowa Kula i tytuł skoczka, któremu trzy razy pod rząd udało się zostać mistrzem świata. „Przed Mistrzostwami w Sapporo cały czas byłem blisko, ale ciężko było wskoczyć na podium. Wiedziałem, że na normalnej będę mocny i będę walczył o złoto. Wtedy postawiłem sobie ten najwyższy cel - muszę udowodnić sobie, kibicom i wszystkim, którzy na mnie liczą, że mogę to zrobić” – tak Małysz tłumaczył swoje sukcesy w 2008 r., w wywiadzie dla skijumping.pl.

Rok 2004/2005 owocował w zmianę trenera na Heinza Kuttina. Adam skakał poprawnie, choć zarówno w Turnieju Czterech Skoczni, jak i Pucharze Świata nie wspiął się na podium, a sezon zakończył na 9. pozycji. Ale już w 2006 r. Adam Małysz po raz czwarty w swojej karierze sięgnął po Kryształową Kulę.

Małysz jest prawdziwym fenomenem narciarskim. Zerknijmy w jego sportowe CV: triumfator trzech edycji Turnieju Nordyckiego (2001, 2003 i 2007) oraz Turnieju Czterech Narodów 2010. Zdobywca 39 indywidualnych złotych medali mistrzostw Polski (21 zimą i 18 latem). W trakcie kariery wyrównał rekord świata w długości skoku narciarskiego (225 m w 2003 r.) i osiem razy poprawiał rekord Polski.