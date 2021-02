Malta: 15 lat więzienia dla jednego z zabójców dziennikarki śledczej Daphne Caruany Galizia

Trwa proces dziennikarek Biełsat TV. Młode reporterki na sali sądowej są zamknięte w klatce

W mińskim sądzie trwa (17 lutego) proces Kaciaryny Andrejewej i Darii Czulcowej. Młode reporterki są oskarżone o wywoływanie zamieszek i doprowadzenie do paraliżu ruchu drogowego. W rzeczywistości wykonywały jedynie swoją pracę, relacjonując to, co dzieje się na ulicy. Grozi im za to więzienie. Od 15 listopada kobiety przebywają w areszcie. Na sali sądowej były zamknięte w metalowej klatce.