Małpia ospa w Polsce. Wiadomo, gdzie leczony jest pacjent zero

Nowe informacje w tej sprawie przekazała w rozmowie z PAP dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego przy ul Wolskiej w Warszawie. Potwierdziła, że to właśnie w kierowanej przez nią placówce hospitalizowany jest pacjent chory na małpią ospę.

O potwierdzeniu w Polsce pierwszego przypadku małpiej ospy poinformował w piątek przed południem Adam Niedzielski. Minister podkreślił, że odnotowano ok. dziesięciu podejrzeń tej choroby, a dziś potwierdzono ją u jednego z pacjentów.

Małpia ospa

Ospa małpia to endemiczna choroba zakaźna odzwierzęca, wywołana przez wirus ospy małpiej należący do rodzaju Orthopoxvirus. Choroba trwa od 2 do 4 tygodni. U ludzi objawia się w sposób podobny, jak ospa wietrzna i prawdziwa. Zakażenia małpią ospą wykryto już w ponad 20 krajach. W ostatnich czasach zakażenia potwierdzono w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Czechach i Słowenii. Najwięcej przypadków wystąpiło w Wielkiej Brytanii, Portugalii i Hiszpanii.