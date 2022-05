Małpia ospa w Europie. Prof. Gut: Problemem jest to, że nie znamy pacjenta zero

Prof. Włodzimierz Gut wskazuje na przynajmniej trzy problemy związane z rozprzestrzenieniem się wirusa małpiej ospy poza Afryką.

– Problem polega na tym, że potwierdzone przypadki zakażeń nie są powiązane z podróżami do Afryki – mówi ekspert. – Kolejną trudnością jest to, że nie znamy przypadku zero – dodaje.

– Problemem jest również to, że zakażenia małpią ospą dotyczą głównie młodych mężczyzn utrzymujących stosunki homoseksualne oraz biseksualne – wskazuje naukowiec. Dodaje, że utrzymywanie stosunków biseksualnych w kontekście zakażeń jest bardziej problematyczne. Według prof. Guta, mogło nawet dojść do zmiany drogi zakażenia.

Badacz zwraca uwagę, że małpia ospa, wcale nie pochodzi od małp, które podobnie jak ludzie są ofiarami tej choroby. Głównym nosicielem patogenu są gryzonie, m.in. wiewiórki.