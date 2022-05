Małpia ospa. Rozporządzenie ministra zdrowia: Pacjenta z chorobą czeka obowiązkowa hospitalizacja i 21-dniowa kwarantanna

Małpia ospa to endemiczna choroba zakaźna odzwierzęca, występująca głównie w zachodniej i środkowej Afryce. Choroba trwa od 2 do 4 tygodni. U ludzi objawia się w sposób podobny, jak ospa wietrzna i prawdziwa, a więc gorączką, bólami głowy i wysypką, która rozprzestrzenia się na całym ciele. Śmiertelność choroby wynosi ok. 1 proc.

Pierwszy przypadek małpiej ospy poza Afryką wykryto 6 maja w Wielkiej Brytanii. Przypadek dotyczył osoby, która wróciła z podróży do Nigerii. Aktualnie choroba obecna jest już w 24 krajach na 5 kontynentach.