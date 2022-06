Małpia ospa realnym zagrożeniem dla człowieka? Ekspert wskazał, co może zwiększyć ryzyko zakażenia OPRAC.: Lidia Lemaniak

Zdaniem Marka Posobkiewicza „gdyby nie pandemia, którą ćwiczyliśmy przez ostatnie ponad dwa lata, pewnie mniej osób zwróciłoby uwagę na tę chorobę” pixabay.com

– Jest to choroba odzwierzęca, jak wiele innych chorób, może być, niestety, zakaźna i śmiertelna dla ludzi. Nie powinniśmy się jej bać przesadnie, ale, jak z każdą chorobą zakaźną, powinniśmy mieć do niej respekt. Mały wirus może człowieka również zabić – powiedział o małpiej ospie były główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz. – Jeżeli ktoś ulegnie zakażeniu, to nie jest tak, że będzie rozsiewał tego wirusa dookoła siebie i ludzie - jak w przypadku COVID-19 - będą chorować – dodał.