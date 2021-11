Małgorzata Socha udostępniła nowe zdjęcia na Instagramie. Sprawdź, co słychać u aktorki?

Małgorzata Socha to polska aktorka. Ma na swoim koncie wiele ról serialowych, filmowych i teatralnych. Dużą popularność przyniosła jej rola Zuzanny Hoffer w serialu "Na Wspólnej". Sprawdź najnowsze zdjęcia, które udostępniła na swoim Instagramie. 26.11.2021 na profilu pojawił się post: "I wtedy wchodzi ona… to znaczy promocja! Cała na czarno, bo przecież mamy Black Weekend. Sprawdźcie najnowsze instastory @salonyagata i Mega rabaty na dziesiątki mebli i dodatków, specjalnie na tę okazję :) Pamiętajcie, że to tylko piątek i sobota :). "

Małgorzata Socha jest polską aktorką serialową i filmową. Swoje początki z aktorstwem rozpoczęła w kółku teatralnym w czasach licealnych. Małgorzata Socha zyskała dużą popularność dzięki roli Zuzanny Hoffer w serialu "Na Wspólnej". Na swoim Instagramie Małgorzata Socha udostępnia zdjęcia z życia prywatnego, różnorodnych podróży i planów zdjęciowych.

Instagram Małgorzaty Sochy. Sprawdź, co udostępniła na swoim profilu na Instagramie

Rozwiń

I wtedy wchodzi ona… to znaczy promocja! Cała na czarno, bo przecież mamy Black Weekend. Sprawdźcie najnowsze instastory @salonyagata i Mega rabaty na dziesiątki mebli i dodatków, specjalnie na tę okazję :) Pamiętajcie, że to tylko piątek i sobota :) #blackfriday #blackweekend #promocja #oferta #salonyagata #ijesteswdomu #dlakazdegocos #dlasynowychdlatesciowych #shoppingtime

Rozwiń

Happy Birthday @vitkac 🥳🥳🥳 to już 10 lat🎂 #vitkac #urodziny #warszawa #celebrity #warszawa #10 #aniversary

Rozwiń

Ponadczasowa zabawa w dom 🏡 A w co bawią się najczęściej Wasze dzieciaki?? ☺️ #zabawa #dom #macierzyństwo #rodzina #domoweinspiracje #bawimysie #zzyciamatki #matkapolka #motherhood #mommyslife #familygoals #familyfirst #playtime #fun #mykids

Rozwiń

Na pracę aktorki składa się wiele elementów. Zanim wyjdę przed kamerę, muszę nałożyć profesjonalny makijaż, który musi wytrzymać, bardzo często 12-godzinny plan pracy o różnych porach dnia i nocy. Skóra twarzy wymaga wytężonego wsparcia. 💪💪 Z pomocą przybywa krem Lancôme RÉNERGIE MULTI-LIFT ULTRA, który używam od dłuższego czasu. Ma on potrójne działanie – widocznie redukuje zmarszczki, ujednolica koloryt skóry, a także wpływa na jej napięcie. To dzięki niemu moja twarz wygląda tak dziewczęco 😜 A to za sprawą składników zawartych w kremie – ekstraktom z siemienia lnianego oraz liści czarnej paproci i guanozynie. Dodatkowo chciałabym się z Wami podzielić tym, co najlepsze! Z okazji Black Friday w dniach 24-25.11 w perfumeriach @douglas_polska w tym tej online, na cały skincare Lancôme otrzymacie rabat -20% 🥰

#współpracalancome #lancome #skincare #renergie #selfcare #cosmetics #kobietylancome #pielegnacjatwarzy #kosmetyki #dbamosiebie #byckobieta #kobieceinspiracje #kremdotwarzy #reklama

Rozwiń

Dziewczyny! W @emonnari zaczął się już #blackweek a na kolekcję moją i @alicja_werniewicz znajdziecie na stronie rabaty do -30% 🔥🔥🔥 To jak, który look Was najbardziej przekonuje??? 😎😎😎 Udanych zakupów! ❤️#blackfriday #shoppingtime #womanstyle #womanslook #stylization #fashioninspo #fashionlovers #ubrania #modadamska #stylkobiety #promocja #reklama #współpraca

Rozwiń

vis-à-vis @lukgarlicki_official 😉 #profil #portret #duet #brzydula #polskiserial #kręcimy #naplanie @brzydula.tvn #tvcouple #tvprogram #onset #visavis

Rozwiń

About last night 💃🏼 @pectus_official @iglaszyte @moliera2 @bizuteriaapart @tomek_gorecki #event #evening #weekendvibes #blackdress #elegantlook #womanstyle #lookoftheday #saturday #czarnasukienka #kobieceinspiracje #modadamska #stylizacja #wieczorowąporą #sobota

Rozwiń

Cały tydzien nie było czasu żeby usiąść na tej ławeczce i udało się w końcu ostatniego dnia 😂 nie wspominając o tym, że ciągle byly do niej kolejki. Ale na pewno nie za mną, tym razem chodziło o ławeczkę 😂😂 😜 #oman #holiday #travelgirl #beachlife #seaside #happy #vacaymode #sunny #womanstyle #womanslook #wakacje #podróżemałeiduże #pozowanie #plaża #urlop #palmy #hustawka

Rozwiń

To miało być zdjęcie dwóch blondynek na plaży - moje i Doroty- a nagle zjawił się on i skradł cale show… 😂🤷🏼‍♀️ Czy wy poznajecie kto jest??? Oto on we własnej osobie, mistrz świata Konfrontacji Sztuk Walki! @janblachowicz Spokojnie chillował na wakacjach dopóki nie spotkał naszej rodzinki 😂 #summervibes #vacaymode #holidays #beachvibes #seaside #oman #friends #happy #goodmoments #travelphotography #sunnyday #wakcje #podróżemałeiduże #urlop #plaża #słonecznie

Rozwiń

Pięknego dnia! ☀️ #oman #holidays #beachtime #volleyball #happy #smile #sportmotivation #palmtrees #goodday #weekendvibes #saturday #wakacje #urlop #siatkowka #plażówka #plaża #relaks

ZOBACZ KONIECZNIE Planujesz wakacje? Zapomnij o tych atrakcjach