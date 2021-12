Małgorzata Kożuchowska na Instagramie. Jakie nowe zdjęcia wrzuciła na swój profil?

Instagram Małgorzaty Kożuchowskiej

Każdy z nas ma marzenia… Mniejsze lub większe… Marzymy o wakacjach, koncertach, nowych gadżetach, ubraniach, a czasem o uśmiechu najbliższych. Brzmi prozaicznie, prawda? Jednak dopiero od kiedy zostałam ambasadorką i wolontariuszką Fundacji Mam Marzenie zauważyłam, że marzenia mają wyjątkową moc. Podopieczni Fundacji to dzieci z chorobami zagrażającymi życiu – ich największym marzeniem jest być zdrowym, tego niestety nie umiemy im zagwarantować, ale…Wolontariusze Fundacji starają się spełnić ich najskrytsze marzenia dzięki czemu myśli naszych małych pacjentów skupiają się na pozytywach, co ma ogromne znaczenie w walce z chorobą. Kochani Wolontariusze z całego serca Wam dziękuję – jesteście nadzwyczajni! Bez Was nie udałoby nam się wywołać tylu uśmiechów i obudzić nadziei w tylu ludziach. A Was, drodzy Obserwatorzy, również zachęcam do zrobienia czegoś dobrego – już 11 grudnia w Auli AUM w Poznaniu odbędzie się Gala Charytatywna Fundacji Mam Marzenie w Poznaniu. Czekają nas występy wspaniałych artystów, mnóstwo wzruszeń i emocji – nie może Was tam zabraknąć. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na spełnienie kolejnych marzeń. Pomóżcie nam spełnić wielkie marzenia. Dobro wraca! #DzieńWolontariusza #DobroWraca #SpełnijMarzenia #FundacjaMamMarzenie

Moi Drodzy! Miniony tydzień był u mnie bardzo intensywny! Dwa różne plany zdjęciowe i spektakle w weekend spowodowały, że moja uwaga musiała być szczególnie skoncentrowana na pracy, a nie było to łatwe…Tak jak pewnie każdy z Was przejmuję się i przeżywam to, co dzieje się na naszej wschodniej granicy. Trudno normalnie funkcjonować mając przed oczyma obrazy, które codziennie widzimy w różnych serwisach informacyjnych. Setki, a nawet już tysiące ludzi sprowadzonych z premedytacją na granicę i uwięzionych przez bezwzględny reżim Łukaszenki. Ludzi oszukanych, wykorzystywanych jako naboje, żywe tarcze w nowym rodzaju wojny: wojny hybrydowej. Porażający cynizm białoruskiego dyktatora. Zostaliśmy postawieni w arcytrudnej sytuacji. Obrona naszych polskich i unijnych granic to nasz oczywisty obywatelski obowiązek, a jednocześnie obowiązek ludzki to pomoc tym, którzy bez tej pomocy stracą życie. Dziękuję i wspieram wszystkich pełniących służbę na granicy, dzięki Wam czujemy się bezpiecznie. Dziękuję też wszystkim, którzy niosą pomoc oszukanym migrantom, żeby ta „podróż” nie miała tragicznego końca w lesie. Modlę się za wszystkich ludzi dobrej woli i modlę się o pokój.

To, co uważam w tej chwili za bardzo ważne to jedność - niech nasz głos będzie głosem wszystkich Polaków wobec zagrożenia z zewnątrz - wiele razy w naszej historii udowodniliśmy, że to potrafimy. Jeśli chcecie i możecie pomóc wklejam linki do organizacji, które się tym zajmują. W przyszłą niedzielę we wszystkich kościołach jest zapowiedziana zbiórka pieniędzy na te cele. Zbiórki prowadzą również @fundacjaocalenie @polskamisjamedyczna @caritaspl @polski_czerwony_krzyz i wiele innych

#Polska #Ojczyzna #granica #pomoc #BądźmyRazem