Małgorzata Kożuchowska dziękuje polskim żołnierzom. "Dzięki Wam czujemy się bezpiecznie"

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej wciąż pozostaje bardzo napięta. Tylko ostatniej doby Straż Graniczna odnotowała 501 prób nielegalnego przekroczenia tego odcinka. Wydano 31 postanowień o opuszczeniu terytorium RP. „Było kilka prób siłowego przekroczenia granicy przez duże grupy cudzoziemców – jedna z nich liczyła ok. 500 osób” – przekazała w czwartek rano Straż Graniczna. Inną z prób mieli kierować żołnierze białoruskiego Specnazu.

„Trudno normalnie funkcjonować, mając przed oczyma te obrazy”

„Moi Drodzy! Miniony tydzień był u mnie bardzo intensywny! Dwa różne plany zdjęciowe i spektakle w weekend spowodowały, że moja uwaga musiała być szczególnie skoncentrowana na pracy, a nie było to łatwe…” – zaczęła swój wpis na Instagramie Kożuchowska. Aktorka przyznała, że jak zapewne każdy z nas, przejmuje się i przeżywa to, co dzieje się na naszej wschodniej granicy.