Małgorzata Jarosińska-Jedynak dla AZiR: Kluczem do sukcesu w karierze ministra jest konsekwentne działanie i ciężka praca

– To bardzo ważne, żeby nie zamykać się w jednym znajomym temacie, tylko szukać ciągle nowych rozwiązań. Dzisiaj musimy mieć bardzo otwarte i elastyczne umysły do tego, żeby podążać za tymi trendami rozwojowymi – podkreśla Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, absolwentka Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej oraz studiów podyplomowych z bezpieczeństwa i higieny pracy na tej samej uczelni. – Myślę, że gdybym się ukierunkowała tylko i wyłącznie na jeden obszar, nie byłabym dzisiaj w tym miejscu, w którym jestem, bo te wszystkie ścieżki, te wszystkie szczeble kariery, pomogły mi się rozwinąć – dodaje.

Według Sławomira Majmana, wicedyrektora Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego i byłego prezesa Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, jeżeli chce się studiować stosunki międzynarodowe, warto rozważyć wyjazd na studia do Moskwy, Wiednia, Stanów Zjednoczonych lub Chin, ponieważ polskie uczelnie nie zapewniają odpowiedniego rozmachu i globalnego spojrzenia na świat. – To spojrzenie można dostać tylko w krajach, które uprawiają politykę globalną albo mają historyczne korzenie takiej polityki – zaznacza Majman, który sam jest absolwentem Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych. Podkreśla również, że na drodze kariery dyplomatycznej bardzo ważne jest śledzenie możliwości stypendialnych i grantowych w zakresie stosunków międzynarodowych oraz zdecydowanie się na konkretną specjalizację w tej dziedzinie. Jak rozwijać się w dziedzinie dyplomacji? Czy w Polsce brakuje specjalistów w zakresie stosunków międzynarodowych? Na te pytania Sławomir Majman odpowiada w miniwykładzie dla AZiR.

Wskazówek dotyczących kariery pisarskiej udziela natomiast Marcin Brzeziński, historyk, pisarz i autor wystaw fotograficznych. – Jeżeli ktoś uważa, że dobrze pisze i dostaje sygnały z zewnątrz, że to, co napisał, jest łatwe, lekkie, przyjemne, ale jednocześnie zawiera jakąś głębszą treść – warto, żeby się nad tym zastanowił – mówi. Dodaje, że oprócz kursów i szkoleń z zakresu pisania, które są oczywiście wskazane, bardzo istotne jest sięganie po różnorodne gatunki literatury – żeby zobaczyć, jak się pisało kiedyś, a jak dzisiaj, jak ewoluował język pisarzy. Zdaniem Brzezińskiego, który ukończył stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim, jednak nie związał z nimi swojej zawodowej przyszłości, studiowanie przedmiotów ścisłych nie wyklucza tego, że ktoś ma lekkie, świetne pióro i potrafi pisać tak, żeby innych zainteresować. – Zawsze mnie interesowała historia i to był ten temat, który lubiłem zgłębiać. Zaczęło się od tego, że spotykałem osoby albo trafiałem na jakieś tematy, które mnie fascynowały. I zawsze chciałem się tą wiedzą podzielić, żeby ona gdzieś nie przepadła – przyznaje. W wypowiedzi dla AZiR radzi również, jak rozwijać warsztat pisarski i od czego warto zacząć.

