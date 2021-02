Malena Maląg: Pakiet wsparcia dla emerytów i rencistów w roku 2021 wyniesie ok. 36 mld zł. Kto skorzysta?

500 plus 2021: 500 plus od momentu poczęcia? Taki wniosek złożono w Poznaniu. Zobacz, od kiedy należy się 500 plus

Do Poznańskiego Centrum Świadczeń wpłynął pierwszy wniosek o wypłatę 500 plus na „dziecko poczęte” czyli za czas, w którym znajdowało się ono w łonie matki. - To pierwszy taki wniosek. Otrzymaliśmy go we wtorek – potwierdza Damian Napierała, zastępca dyrektora PCŚ. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego podobne wnioski o wypłatę 500+ za okres ciąży składają też mieszkańcy innych miast.