Maleje zainteresowanie szczepieniem AstraZeneką wśród seniorów. Dworczyk: Możliwa zmiana kolejności szczepień

Pełnomocnik rządu ds. szczepień przekazał, że 22 marca rozpocznie się rejestracja dla seniorów w wieku 66 i 65 lat. - Od razu chcemy zaanonsować, że jeżeli byłoby dużo wolnych terminów, jeżeli zainteresowanie będzie nieco mniejsze, to niewykluczone, że 22 marca rozpoczniemy rejestrację również dla kolejnych roczników – mówił Dworczyk.

Dodał, że od 25 marca uruchomiony zostanie uzupełniający nabór seniorów w wieku 70 plus. - Osiągnęliśmy już nasz kwartalny cel, zaszczepiliśmy 3 miliony osób pierwszą dawką szczepionki – mówił.

- Jeśli chodzi o osoby, które nie zdecydowały się na szczepienie AstraZeneką, to po zakończeniu pierwszego etapu, podejmiemy decyzję jak ma wyglądać dalszy harmonogram szczepień. Już wiemy, że w drugim kwartale będzie gwałtowne przyspieszenie – przekazał szef KPRM.

Dodał, że polski rząd „tłumaczy i racjonalnie podchodzi do sytuacji, ale mamy do czynienia z pewną paniką i działaniami w UE, które nie są oparte na rekomendacjach naukowców”. - To wywołało obawy wśród obywateli, również w Polsce – mówił.

Spadek zainteresowania szczepieniem AstraZeneką

- Mamy nieco mniejsze zainteresowanie rejestracją na szczepienie w tych dwóch rocznikach (67 i 68 lat – red). Jest to związane z wieloma medialnymi informacjami o szczepionce AstraZeneki. Namawiamy wszystkich do tego, by się zarejestrować i skorzystać z tej możliwości – przekazał Dworczyk.