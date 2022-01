Małe nakłady, wielka skuteczność – AI w budowaniu customer engagement

AI zwiększa zaangażowanie klientów, ale potrzebne jest odpowiednie przygotowanie

Wyobraźmy sobie, że klienci wydają więcej pieniędzy i kupują dodatkowe produkty i usługi, gdyż czują, że o nich zadbano, a sprawił to zautomatyzowany proces. Sztuczna inteligencja może odnajdywać wzorce pozwalające tworzyć nowe usługi i zwiększać ich rentowność, lub pomóc w zarządzaniu powtarzalnymi czynnościami, pozwalając zaoszczędzić czas agentów sprzedaży – trzeba jednak spełnić kilka warunków.

Odpowiednie przygotowanie pozwala firmom scentralizować interakcje z klientami w ramach jednej, gotowej na przyszły rozwój platformie, dzięki czemu zaangażowanie klientów może być odpowiednio wspierane przez sztuczną inteligencję. Taką platformą może być Contact Center lub Contact Center as a Service (CCaaS), jeśli jest hostowana w chmurze i ułatwić komunikację między konsumentami i agentami.

Ważne, by postrzegać zaangażowanie klienta jako ciągłą interakcję między firmą a jej klientami za pośrednictwem kanału wybranego przez klienta. Z definicji to klient wybiera jak i kiedy wchodzić w interakcję z firmą. Chcąc zwiększyć przychody nie należy zapominać o ludziach, co niestety jest powszechnym błędem wśród firm.