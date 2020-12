Małe AGD na prezent. Jaki sprzęt warto kupić na Boże Narodzenie 2020? Garść praktycznych pomysłów na prezent

Robot sprzątający to świetny prezent dla kogoś, kto lubi nowoczesną technologię, a za to nie przepada za sprzątaniem. Przejdź do kolejnych zdjęć, żeby zobaczyć inne propozycje urządzeń AGD. Użyj strzałek, przycisków po bokach lub gestów.

Nie wiesz, co dać w prezencie z okazji świąt, urodzin czy parapetówki? Wiele osób ucieszy się z przydatnego urządzenia AGD. Podpowiadamy, co warto kupić.

Małe AGD na prezent kupujemy zwykle z okazji ślubu – ale oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by podarować komuś przydatne urządzenie również z innej okazji. Szczególnie dobrym momentem na kupno AGD jest okres przedświąteczny, kiedy można trafić na wiele atrakcyjnych promocji. Jeśli nie masz pomysłu na to, jaki sprzęt kupić, nasze propozycje znajdziesz w artykule poniżej, a dodatkowe pomysły w galerii. Zobacz małe AGD, które świetnie sprawdzi się jako prezent:

Małe AGD na prezent – uzdatnianie powietrza Jakość powietrza to coś, co bardzo wpływa na komfort przebywania w domu czy mieszkaniu. Dlatego z obszaru małego AGD na prezent warto kupić przede wszystkim oczyszczacz albo nawilżacz powietrza. Oczyszczacze powietrza działają na zasadzie wychwytywania cząstek zanieczyszczeń, które dostają się do wnętrza przez otwarte okna lub przez wentylację. Z kolei nawilżacze powietrza pomagają łatwiej znieść sezon grzewczy, zapewniając komfortowy poziom wilgotności. Na rynku dostępne są także urządzenia łączące obie te funkcje.

Małe AGD dla kawoszy, czyli ekspresy, kawiarki i zaparzacze W obrębie małego AGD mieszczą się też urządzenia, które z pewnością ucieszą każdego miłośnika kawy. Pozwolą one błyskawicznie przygotować ulubiony napój w domowym zaciszu na wiele sposobów, w zależności od preferencji. Na rynku dostępnych jest wiele typów ekspresów i innych urządzeń dla kawoszy:

ekspresy ciśnieniowe,

ekspresy przelewowe,

ekspresy do zabudowy,

młynki do kawy,

kawiarki,

zaparzacze. Tego typu urządzenia świetnie sprawdzą się jako prezent zwłaszcza w połączeniu z paczką dobrej jakości kawy. Warto dyskretnie dowiedzieć się, jaką osoba obdarowywana lubi najbardziej – taki podarunek na pewno sprawi radość. Można również dołączyć do prezentu akcesoria takie jak np. spieniacz do mleka.

Zobacz więcej ciekawych urządzeń AGD na prezent:

AGD małe posprząta za ciebie, czyli odkurzacze i roboty sprzątające Nieco większym, ale wciąż praktycznym prezentem może być nowoczesny odkurzacz. Choć wszyscy mamy odkurzacze w domach, wiele osób z chęcią wymieniłoby swój przestarzały model na nowszy – jeśli mamy takie osoby wśród znajomych, prezent z pewnością będzie trafiony. Do wyboru są m.in. odkurzacze wodne, piorące, poziome i wielofunkcyjne, a także przydatne odkurzacze samochodowe. Miłośnicy nowoczesnych technologii lub po prostu wygody ucieszą się zapewne także z robota sprzątającego.

AGD do kuchni, czyli prezent dla miłośnika gotowania Szukając małego AGD na prezent, warto pamiętać o pomieszczeniu, w którym nowoczesny sprzęt przydaje się szczególnie często – kuchni. Do wyboru jest szeroka gama urządzeń, spośród których wymienić warto choćby blendery, sokowirówki, maszynki do lodu, miksery, tostery, opiekacze i noże elektryczne. Warto też pamiętać o licznych „-warach”, czyli m.in. wolnowarach, szybkowarach, parowarach, ryżowarach i kombiwarach. Tego typu niewielkie urządzenia kuchenne z pewnością ułatwią gotowanie i zachęcą do kulinarnych eksperymentów.

Małe AGD dla zdrowia i urody Urządzenia służące pielęgnacji włosów czy zarostu mogą być strzałem w dziesiątkę, gdy chcemy obdarować czymś praktycznym bliską osobę, której potrzeby dobrze znamy. Na prezent dla mężczyzny znakomicie nada się na przykład golarka, trymer lub maszynka do strzyżenia. W przypadku prezentu dla kobiety wybór jest nawet większy – prostownica, lokówka, karbownica czy suszarko-lokówka to tylko niektóre z przydatnych urządzeń z zakresu małego AGD. Na prezent dla obu płci nada się także suszarka do włosów.

Jeśli chcesz zobaczyć jeszcze kilka pomysłów na prezent, zajrzyj do galerii.

Tanieją mieszkania. Rekordowa liczba ofert sprzedaży