Maląg: Płaca minimalna wzrośnie do 3010 zł, stawka godzinowa wyniesie 19,70 zł. Wpisuje się to w długofalową politykę rządu

– W przyszłym roku minimalne pensje wzrosną do poziomu 3010 zł, a stawka godzinowa wyniesie 19,70 zł. Taką decyzję podjęliśmy na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów. Wpisuje się ona w długofalową politykę rządu, której głównym zamierzeniem jest ograniczenie nierówności dochodowych i zabezpieczenie najsłabiej wynagradzanych pracowników – zaznaczyła szefowa resortu rodziny.

Jak podkreśliła, „podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę pozytywnie wpłynie na sytuację finansową gospodarstw domowych, podnosząc dochody pracowników wymagających szczególnej ochrony, zwłaszcza w czasie pandemii”.

Maląg wyjaśniła, że minimalne pensje wzrosną – w porównaniu do 2021 roku – o 210 zł, czyli o 7,5 proc. – W porównaniu do roku 2015, kiedy płaca minimalna wynosiła 1750 zł, mówimy o wzroście o 1260 zł, czyli aż o 72 proc. To dowód na to, jak dużą wagę przywiązujemy do poprawy sytuacji osób najsłabszych na rynku pracy, czyli pracowników o niższych kwalifikacjach – przekazała.

Minister przypomniała, że „to rząd Zjednoczonej Prawicy – w 2017 roku – wprowadził minimalną stawkę godzinową”. – To rozwiązanie radykalnie poprawiło jakość życia ludzi o najniższych dochodach. W niektórych branżach położyliśmy kres „groszowym wynagrodzeniom”, często uwłaczających pracownikom. Chcemy, żeby w przyszłym roku minimalna stawka godzinowa wynosiła 19,70 zł – zaznaczyła Maląg.