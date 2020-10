Maląg o wyroku TK i programie „Za życiem”: Aby walczyć o godność, trzeba przede wszystkim żyć

Precyzowała, że program dotyczy w szczególności wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, opieki, w tym także opieki paliatywnej lub rehabilitacji, wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin w przypadku ciąży powikłanej. - Pomyśleliśmy o pomocy i zabezpieczeniu szczególnie wrażliwych potrzeb rodzin. Zgodnie z planem finansowym programu „Za życiem” w latach 2017-2021 na realizację tego programu przeznaczamy ponad 3 mld zł. W kolejnym budżecie na lata 2022-2026 przeznaczamy 3,2 mld zł – wyliczała.

Maląg wymieniła także najważniejsze zadania jakie program „Za życiem” zrealizował do tej pory.

Wśród nich znalazły się m.in.:

- opieka nad kobietą w ciąży, szczególnie, kiedy ciąża jest powikłana;

- zapewnienie opieki psychologicznej rodzicom i paliatywnej dzieciom z wadą letalną;

- rozwiniecie sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;

- stwarzanie rozwiań wspierających uczennice w ciąży, po to aby mogły kontynuować naukę;

- wprowadzenie do kodeksu pracy rozwiązań pomagających rodzicom łączyć pracę zawodową z wychowaniem dzieci;

- celem ujętym w programie dziecięcej opieki koordynowanej jest wczesne diagnozowanie i lecenie dzieci urodzonych z ciężkimi dysfunkcjami;

- tworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjnych opiekuńczych, aby dzieci otoczyć wsparciem w ich właściwym rozwoju;

- dofinansowywanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 z niepełnosprawnością;

- wydłużenie okresu wsparcia dla rodziców opiekującymi się niepełnosprawnymi dziećmi z 8 do 18 roku życia dziecka;

- w sytuacji urodzenia dziecka z ciężkim, nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, wprowadzenie jednorazowego świadczenia - do tej pory z tego świadczenia skorzystało 14 tys. osób, wypłacono ponad 57 mln. zł;

- rozwinięcie sieci środowiskowych domów samopomocy;

- wprowadzenie rozwiązań prawnych, pozwalających w skuteczniejszej egzekucji alimentów;

- wprowadzenie funduszu solidarnościowego.

Minister zapewniła, że program zostanie jeszcze rozszerzony. - Los polskich kobiet jest dla nas ważny. Chroniliśmy polskie kobiety, chroniliśmy polskie rodziny i to my wprowadzamy rozwiązania, które przed wszystkim mają otoczyć wsparcie i opieką nasze polskie rodziny - mówiła Maląg.