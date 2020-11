Makijaż odmładzający o 2 dekady. Jak odjąć sobie lat? One cofnęły się w czasie: zdjęcia przed i po. Triki by odmłodzić się makijażem

Poświęć czas na dobranie idealnego podkładu. To on ujednolica cerę, zakrywa przebarwienia i wypełnia zmarszczki. Podkład nie powinien być zbyt tłusty i ciężki, gdyż wtedy łatwo o odwrotny efekt do zamierzonego. Postaw na lekki, rozświetlający produkt. Pamiętaj o perfekcyjnym dobraniu odcienia - w przypadku zbyt ciemnej tonacji uzyskamy efekt solarium, co mocno postarzy naszą twarz. Zbyt blady podkład z kolei upodobni nas do mumii.

Unikaj podkładów matujących, gdyż to one podkreślają zmarszczki. Jeśli potrzebujesz mocniejszego krycia, postaw na podkład o satynowym wykończeniu. Produkty matujące wnikają we wszystkie załamania na skórze, co daje efekt postarzający.

Trik 5: Odpowiednio dobrane cienie

Kluczem do sukcesu jest odpowiedni dobór cieni do powiek. Do makijażu odmładzającego używaj cieni o satynowym wykończeniu. Perłowe uwypuklą zmarszczki, matowe zaś będą wyglądały sucho. Jasny odcień zaaplikuj na całej powiece, ton ciemniejszy zaś nieco powyżej załamania i w zewnętrznym kąciku oka. Dolną powiekę podkreśl od zewnętrznego kącika do połowy długości ciemniejszym cieniem. Pamiętaj, by go delikatnie rozetrzeć. Najlepiej postaw na stonowane kolory, takie jak barwy ziemi, beże, brązy i złota.

Trik 6: Długie rzęsy

Rzęsy wraz z wiekiem stają się blade i krótkie, dlatego należy o nie szczególnie zadbać, jeśli chcemy wyglądać młodziej. Wydłużone, ciemne rzęsy otworzą spojrzenie, nadając mu wyrazu i błysku. Można oczywiście postawić na rzęsy sztuczne, jednak nieumiejętnie dobrane będą wyglądały pretensjonalnie. W dodatku sztuczne rzęsy osłabiają te naturalne, a więc na dłuższą metę tylko sobie zaszkodzimy. Na uzyskanie efektu wydłużonych i gęstych rzęs pozwoli nam odpowiednia maskara - a konkretnie dwie maskary.